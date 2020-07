Landgericht Magdeburg Prozess gegen Halle-Attentäter beginnt

Einen Tag vor Prozessbeginn gab es am Montag eine Kundgebung in der Halle. Am Steintor wollte die Initiative 9. Oktober der Opfer gedenken und Solidarität mit den Nebenklägern und anderen Betroffen zeigen. Diesen sollte eine Stimme gegeben werden. Unter dem Motto "Solidarität mit den Betroffenen, keine Bühne dem Täter!" fordert die Initiative 9. Oktober eine kritische Auseinandersetzung mit dem rechten Anschlag. Auch zum Prozessauftakt am Dienstag in Magdeburg ist es eine Kundgebung vor dem Landgericht angekündigt.