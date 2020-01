Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der aus Afghanistan stammende Mann seine Verlobte in Halle aus niederen Beweggründen tötete. Wut und verletzte Eitelkeit hätten ihn dazu gebracht. Die junge Frau – ebenfalls aus Afghanistan – wollte sie sich von ihrem Verlobten trennen, so die Staatsanwaltschaft.

Die junge Frau war im Juli 2019 schwer verletzt in einer Wohnung in Halle gefunden worden. Sie starb kurz darauf im Krankenhaus. Laut Obduktionsbericht war die Frau wegen der zahlreichen Stichverletzungen am Oberkörper verblutet.



Der Mann hatte behauptet, fünf oder sechs Mal zugestochen zu haben und die Mutter des Opfers schwer belastet. Doch zusätzliche Untersuchungen hätten keine Hinweise auf zwei Tatwaffen oder zwei Täter ergeben, so das Gericht.