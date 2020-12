Gegen den mutmaßlichen Entführer eines sechs Jahre alten Mädchens in Halle hat das Amtsgericht am Samstag Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Staatsanwalt Klaus Wiechmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es bestehe nicht nur der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung, sondern auch der Tatverdacht des sexuellen Missbrauches und des Menschenraubes. Der 24 Jahre alte Beschuldigte aus Halle sei der Polizei bereits bekannt. Er sei geistig behindert, aber nicht so, dass das für seine strafrechtliche Verantwortung eine Bedeutung habe, so Wiechmann.