Im Fall des sechs Jahre alten Mädchens, das aus der Saale in Halle gerettet wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Ermittler am Freitagnachmittag mitteilten, handelt es sich dabei um einen 24 Jahre alten Mann aus Halle. Gegen ihn bestehe dringender Tatverdacht, hieß es. Der Mann sei am Mittag an seiner Arbeitsstelle im Landkreis Anhalt-Bitterfeld vorläufig festgenommen worden.