"Nicht wegschauen" Mahnwache für getöteten Jungen in Querfurt

Mehr als 400 Menschen haben am Samstag in Querfurt an einer Mahnwache für den zweijährigen Jungen teilgenommen, der vor zwei Wochen im Ort getötet worden war. Die Teilnehmer zündeten Kerzen an. Mehrere Personen, darunter der Bürgermeister, hielten Reden.