Corona-Maßnahmen So denken Hallenser über die Maskenpflicht in der Innenstadt

Erstmalig gilt in einer Stadt in Sachsen-Anhalt eine flächendeckende Maskenpflicht im Freien. Seit Donnerstag schreibt die neue Allgemeinverfügung in Halle das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes innerhalb des Altstadtrings, auf der Leipziger Straße und am Bahnhofsvorplatz vor. Für die Nichteinhaltung droht ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro.

Grund dafür ist ein hoher Inzidenzwert. Wie Oberbürgermeister Bernd Wiegand in einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt gegeben hat, ist dieser seit dem Beschluss der Maßnahmen am Mittwoch erneut angestiegen – auf 44,07 Corona-Virus-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Die Stadt wolle mit den neuen Maßnahmen den kritischen Wert von 50 und damit die Einstufung als Risikogebiet verhindern. MDR SACHSEN-ANHALT hat Menschen in den betroffenen Arealen gefragt, was sie von der Verordnung der Stadt halten.