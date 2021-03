Nach Impfaffäre Mehrheit der Stadträte in Halle für Wiegand-Suspendierung

Vor einer Sondersitzung des Stadtrates in Halle zeichnet sich eine Mehrheit ab, die Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) auf Zeit von seinen Dienstgeschäften entbinden will. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Von den 56 Stadträten seien mindestens 32 gewillt dem Vorschlag der Linken, Grünen, SPD und FDP in einer Sondersitzung im Zusammenhang mit der sogenannten Impfaffäre am Montag (15. März) zu folgen.