Nach Gewalttat in Hanau Merkel sagt Besuch in Halle ab

Wegen der Gewalttat in Hanau hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Besuch in Halle abgesagt. Eigentlich wollte sie am Donnerstag in die Saalestadt kommen, um den neuen Präsidenten der Leopoldina einzuführen.