Das "Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt" (Lamsa) beklagte, der Täter des Halle-Attentats sei mit seinem menschenverachtenden Weltbild nicht allein. Migranten in Sachsen-Anhalt würden täglich mit Verschwörungstheorien und Antisemitismus konfrontiert. Aus diesem Grund forderte der Geschäftsführer von Lamsa , Mamad Mohamad, die Landesregierung dazu auf, Sofortmaßnahmen gegen Rassismus zu ergreifen und eine Enquête-Kommission unter Beteiligung von Betroffenen einzuführen. Die Aufgabe von Enquête-Kommissionen ist es, politisch bedeutsame gesellschaftliche Entwicklungen systematisch aufzuarbeiten.

Man könne den Prozess nicht einfach schweigend an sich vorüberziehen lassen, sagte Mohamad. Wieder einmal würden viele Migrantinnen und Migranten darüber nachdenken, Sachsen-Anhalt zu verlassen. Die Landesregierung müsse dringend handeln. Allein aufgrund der unwiderlegbaren Gewalttaten, die der Attentäter öffentlich zur Schau stellte, könne niemand die Straftat klein reden, so Mohamad.



Zum Prozessauftakt in Magdeburg hatte es von verschiedenen Organisationen Demonstrationen gegen Rassismus gegeben.