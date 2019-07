Aktive Mittagspause Mitarbeiter der Uniklinik Halle kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen

Pfleger des Universitätsklinikums demonstrieren für höhere Löhne. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Etwa 200 Mitarbeiter der Uniklinik in Halle haben am Mittwoch mit einer sogenannten aktiven Mittagspause für eine bessere Vergütung ihrer Arbeit demonstriert. Die nichtärztlichen Angestellten wie Krankenpfleger, Laboranten und Therapeuten haben der Klinikleitung eine entsprechende Petition überreicht, die von 1.800 Beschäftigten unterschrieben wurde. Gefordert wird unter anderem die Angleichung der Löhne an West-Tarifverträge. Außerdem geht um die Lohnunterschiede zu anderen Unikliniken. Damit startet die Gewerkschaft Verdi in die Tarifverhandlungen.

Zu den Gründen für den Protest erzählt eine Krankenschwester MDR SACHSEN-ANHALT: "Zu wissen, dass außerhalb unserer Uniklinik mehr gezahlt wird und zu wissen, dass wir hier für weniger Geld dieselbe Arbeit verrichten, ist sehr traurig."

Haustarifvertrag schon immer niedriger

Wolfgang Pieper, Mitglied im Bundesvorstand von Verdi Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wolfgang Pieper, Mitglied im Bundesvorstand von Verdi, sagte MDR SACHSEN-ANHALT während der Protestaktion: "Wir brauchen in der Pflege attraktive Arbeitsbedingungen, damit dieses Feld auch in Zukunft genügend Beschäftigte hat." An der Uniklinik in Halle gebe es seit 2006 lediglich einen Haustarifvertrag, der schon immer niedriger als im Westen ist. "Sachsen-Anhalt gehört zu den Bundesländern im Osten, die aus dem Arbeitgeberverband die Kliniken herausgenommen haben. Von daher gab es immer ein niedrigeres Bezahlungsniveau. Das ist nicht mehr angemessen. Die Arbeitsleistung ist identisch mit dem Westen. Jetzt muss endlich die Lohnmauer fallen", so Pieper.

Verdi will acht Prozent mehr Lohn erreichen