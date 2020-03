Viele Ärzte klagen in Zeiten der Corona-Pandemie über fehlende Mundschutze. Aller Orten gibt es Lieferengpässe oder Hamsterkäufe. In Apotheken ist der Mundschutz oft ausverkauft. Doch gerade kleine Arztpraxen brauchen ihn zum Arbeiten.

Zwar gibt es Spenden von Unternehmen wie beispielsweise in Stendal , doch die sind die Ausnahme. Es gibt aber auch Privat-Personen, die sich dem Problem der Ärzte annehmen.

Grit Weigmann etwa betreibt in Halle einen Stoffladen. Sie näht nun statt Kleider und Kissen Mundschutze für Ärzte in der Saalestadt. "Ich war am Anfang skeptisch, ob das geht – von medizinischer Seite und ob das steril genug ist. Doch dann kam die Anfrage eines benachbarten Ärztehauses."