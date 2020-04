Die Maskenpflicht für den Wochenmarkt in Halle war am Wochenende angekündigt worden. Halle ist damit die erste Stadt in Sachsen-Anhalt, die eine Mundschutz-Pflicht in bestimmten Bereichen vorschreibt. Die Stadt begründet den Schritt damit, dass der Mindestabstand zwischen Kunden und Verkäufern zuletzt nicht eingehalten worden sei. Auch Ansagen der Ordnungskräfte hätten keinen Effekt gezeigt. Wer auf dem Markt auch in Zukunft keinen Mundschutz trage, müsse mit einem Platzverweis rechnen.



In Thüringen gibt es eine Mundschutzpflicht bereits in mehreren Orten. In Jena und im Landkreis Nordhausen gelten seit Dienstag verschärfte Regeln dafür. In Jena ist das Tragen nun auch am Arbeitsplatz Pflicht, wenn der Abstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann. Im Landkreis Nordhausen war ein Mundschutz vergangene Woche noch freiwillig, nun muss er verpflichtend getragen werden – in Einkaufsmärkten, Bussen, Straßenbahnen und im Taxi.