Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki: "Uns wurde immer gesagt: Alles ist wunderbar, alles ist super, alles ok." Bildrechte: dpa

Nach Angriff auf Synagoge in Halle Zentralrat der Juden: Schwere Vorwürfe gegen die Polizei

Nach dem Angriff auf die Synagoge in Halle erhebt der Zentralrat der Juden in Deutschland schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Die Synagoge hätte an einem Feiertag wie Jom Kippur geschützt werden müssen. Auch der Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Halle kritisiert die Polizei: "Die waren zu spät vor Ort."