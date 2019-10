Auf dem Markt in Halle wurde eine Gedenkstelle aufgebaut. Bildrechte: dpa

Es ist der Morgen nach dem "schwarzen Mittwoch", an dem zwei Menschen bei einem Anschlag in Halle getötet wurden. Nun, am Donnerstagmorgen steht eine junge Frau auf dem Marktplatz an der Gedenkstelle, die rund um das Geoskop neben dem Wasserspiel eingerichtet wurde. Auch sie zündet eine Kerze an und blickt traurig auf die anderen Kerzen dort. In der Hand hält sie eine Tragetasche. "Das Glück des Augenblicks" ist darauf zu lesen.

Viel größer könnte der Widerspruch zur aktuellen Situation in Halle kaum sein. Denn selten waren Unglück, Schmerz und Trauer in dieser Stadt größer als in den Stunden nach dem bewaffneten Angriff auf eine Synagoge. Dabei versuchte ein schwer bewaffneter Mann eine Synagoge zu stürmen, in der zu dieser Zeit etwa 60 Menschen einen Gottesdienst abhielten. Als der Täter an der verriegelten Tür scheiterte, erschoss er eine Passantin und einen Mann im Dönerimbiss ein paar Hundert Meter weiter.

"Es hätte jeden treffen können"

Das Entsetzen darüber ist auch am Tag danach vielen noch anzumerken. Immer wieder bleiben Menschen am Morgen an der Gedenkstelle stehen. Vor allem Frauen verweilen länger. Maxi, die auf dem Weg zur Berufsschule ist, fragt sich, woher all der Hass auf der Welt kommt. Die menschenleere Stadt, die sie am Mittwoch erlebte, lässt sie auch heute noch schaudern.