Lidia Edel Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Die 19-Jährige hat vor wenigen Wochen in Halle ihr Abitur abgelegt. Nun will sie in Halle oder Leipzig studieren. Sie hat sich für Lehramt und Erziehungswissenschaften beworben. Der Synagoge in Halle will sie dennoch weiter treu bleiben. Schon seit Langem engagiert sie sich in der jüdischen Gemeinde und betreut dort Kunstprojekte mit Kindern.



Nun, da die alte Tür ausgebaut ist, will Edel bald mit der Gestaltung beginnen. Auch einen groben Termin, wann sie auf dem Synagogengelände ausgestellt werden soll, gibt es bereits. "Rund um den Jahrestag des Anschlags am 9. Oktober", sagt sie. Ob genau an jenem Tag oder vielleicht am Wochenende danach, wisse sie noch nicht, sagt die 19-Jährige. Das müsse die Gemeinde entscheiden.