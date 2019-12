Ende November 2017 war die Ostseite des halleschen Hauptbahnhofs nach umfangreichen Sanierungsarbeiten fertiggestellt worden. Jetzt – zwei Jahre später – ist am 2. Dezember 2019 auch die Westseite wieder in Betrieb genommen worden.



Konkret können nun die Bahnsteige 4 und 5 und die die Bahnsteige 6 und 7 wieder genutzt werden. Die Gleise sind auch wieder von der zentralen Kuppelhalle des Bahnhofs aus zu erreichen.



Außerdem sind die Arkaden am Bahnhofsvorplatz, dem Hans-Dietrich-Genscher-Platz, saniert worden. Hier haben zum 2. Dezember die Geschäfte wieder geöffnet. Laut Bahn ist die Fassade der ursprünglichen Ansicht nachempfunden worden. Die Geschäfte seien nun barrierefrei erreichbar. Am Sonntag eröffneten hier Backwerk, Burger King und die Reisebank. Im Januar und Februar sollen Subway und Hello Vape folgen. Die Geschäfte Ditsch und McDonald's seien in der Kuppelhalle wieder wieder zurück an ihren ursprünglichen Standort auf der westlichen Seite gezogen.



Außerdem wurde ein neuer Sanitärbereich mit Toiletten und Waschräumen eingerichtet.