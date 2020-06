Halle bekommt bereits nach den anstehenden Sommerferien eine dritte Integrierte Gesamtschule (IGS) . Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend entschieden. Der Schulbetrieb soll Ende August dann vierzügig starten. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler sollen an der Schule unterrichtet werden. Die Anmeldung dafür ist bereits möglich.

Für die neue Schule wird die Stadt eine Sekretärin einstellen. Das Land hat schon sechs Lehrerstellen zugesagt. Als Standort ist zunächst die "Marguerite Friedlaender"-Schule in der Südstadt vorgesehen. Dort befindet sich bereits eine der beiden Integrierten Gesamtschulen der Stadt. Nach einem Jahr soll der Umzug in die nächste Zwischenstation erfolgen. 2022 steht dann ein weiterer Umzug an – in das neue Schulgebäude am Holzplatz, wo die IGS dann ihr dauerhaftes Domizil bekommen soll.