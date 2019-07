Schon seit 2016 steht die Gruppe in Sachsen-Anhalt unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Nun stuft auch das Bundesamt für Verfassungsschutz die Identitären als rechtsextremistisch ein , weil deren Positionen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Bereits gegen die Einstufung als Verdachtsfall hat die Gruppe geklagt. Das Verfahren dazu läuft noch. In einem Statement bewertet die Identitären die neue Einstufung als unverhältnismäßig und politisch motiviert.

Thomas Haldenwang, Präsident Bundesamt für Verfassungschutz, sagte dem MDR, diese geistigen Brandstifter stellten die Gleichheit der Menschen oder gar die Menschenwürde an sich in Frage, redeten von Überfremdung, erhöhten ihre eigene Identität, um andere abzuwerten und schürten gezielt Feindbilder. Es dürfe keine Toleranz für Extremisten geben. Deutschlandweit zählt die Gruppe rund 600 Mitglieder.

Auch zwischen den Identitären und Teilen der AfD gebe es in Sachsen-Anhalt enge Kontakte. Hollmann sagte, es gebe immer wieder einige Abgeordnete und Angehörige der AfD, die keine Scheu hätten, sich mit den Identitären einzulassen. Das betreffe Besuche von Veranstaltungen und Aufenthalte im Haus der Gruppe in Halle.

Die Anwohner des Hauses in Halle wollen mit friedlichen Protestaktionen gegen Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit kämpfen. Am 20. Juli sind mehrere Demonstrationen in Halle geplant. Die Identitären planen am Hauptbahnhof eine Kundgebung zum Thema "Europa verteidigen". Verschiedene Gruppen haben zu Gegenprotesten aufgerufen – unter ihnen auch das Nachbarschaftsbündnis aus Halle.