Fieberambulanz und Drive-In geschlossen Neue Corona-Teststation in Halle

In Halle hat am Donnerstag eine neue Corona-Teststation eröffnet. Anlass dafür ist auch das kühlere Herbstwetter, durch das es in der alten Teststation schnell ungemütlich wurde. Wer sich auf das Coronavirus testen lassen will, muss sich nun zum Campus der Unimedizin in der Magdeburger Straße begeben. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig.