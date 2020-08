Im Juli 2019 wurde am Flughafen Leipzig/Halle eine Absichtserklärung zur Errichtung der Cyberagentur unterzeichnet. Mit dabei waren Peter Tauber (von links, CDU), Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). (Archiv) Bildrechte: imago images / Peter Endig

Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit ist gegründet worden. Das haben nun am Dienstag, den 11. August, auch das Bundesinnen- und das Verteidigungsministerium mitgeteilt. Damit sei offiziell der Startschuss für die Cyberagentur gegeben worden.

Die Gründungsurkunde war schon am 11. Juni unterzeichnet worden. Am 15. Juni hatte dann die Agentur die Arbeit an ihrem Standort im Süden Halles aufgenommen.

Standort am Flughafen Leipzig/Halle fraglich

In der Mitteilung des Verteidigungsministeriums hieß es, in ihrer Gründungsphase werde die Agentur aber in Halle angesiedelt sein. Später soll die Agentur ihren endgültigen Sitz am Flughafen Leipzig/Halle haben.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT sucht die Agentur im Moment aber noch nach einem größeren Standort in Halle. Ob der Aufwand betrieben wird, am Flughafen einen neuen Firmensitz zu bauen – und ob damit der Flughafen Leipzig/Halle jemals offiziell Sitz des Unternehmens wird, halten Beteiligte für fraglich.

Arbeitsplätze in Mitteldeutschland

In der Mitteilung am Dienstag sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU), die Gründung der Cyberagentur im Mitteldeutschen Revier sei gelebte Heimatpolitik. Man schaffe Arbeitsplätze in einer Region, die vom Strukturwandel betroffen sei.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) teilte mit, er freue sich, dass die Cyberagentur nun auch offiziell gegründet sei. "Die Cyberagentur wird einen wichtigen Beitrag zur Datensicherheit in Deutschland leisten und hochqualifizierte Arbeitsplätze nach Mitteldeutschland bringen. Unsere Anstrengungen zur Ansiedlung der Agentur im Raum Halle-Leipzig haben sich gelohnt", so der Ministerpräsident.

Im Oktober werde eine feierliche Eröffnungsveranstaltung auf Ministerebene in Halle geplant, so das das Bundesinnen- und das Verteidigungsministerium. Der genaue Termin sei aber noch nicht bekannt.

Aufgabe der Agentur: koordinieren und stimulieren

Laut Verteidigungsministerium wurde für die Gründungsphase der Cyberagentur Christoph Igel als Forschungsdirektor ernannt. Frank Michael Weber wird Kaufmännischer Direktor.



Die neue Agentur soll mit etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Entwicklungen im Bereich Cybersicherheit fördern und dem Bund zur Verfügung stellen. Dabei soll es um Forschungsfragen gehen, die etwa das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, die Marine und die Luftwaffe haben könnten. Das sagte der Geschäftsführer Christoph Igel im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Mir ist wirklich wichtig zu betonen, dass die Agentur kein Forschungsinstitut ist, sondern Forschung koordiniert und stimuliert. Sie ist eine Art Thinktank. Es geht darum, mittel- und langfristig Forschung zu stimulieren" so Igel.