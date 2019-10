Ein Blick auf die Ergebnisse der Wahl in den einzelnen Stadtbezirken zeigt: Wiegand ist längst nicht überall in Halle der strahlende Sieger. Er punktet in Halle-Neustadt, auf der Silberhöhe und in der Südstadt. In diesen früheren Neubausiedlungen kommt er jeweils über 50 Prozent. Auch im Norden und im Osten der Stadt bekommt er die meisten Stimmen. Anders ist es in der Innenstadt. Sowohl in Vierteln wie Giebichenstein oder dem Paulusviertel, als auch in der Altstadt und den angrenzenden Wohngebieten hat Hendrik Lange die Nase vorn.