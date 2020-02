Die Hemmschwelle für Bedrohungen sinke aber, hat auch Wiegand festgestellt. Das Stadtoberhaupt will sich dafür stark machen, dass so etwas in Halle keine Überhand nimmt: "Hetze wird nicht zugelassen in einer toleranten Stadt, in der wir uns hier in Halle bewegen. Dafür werde ich mich immer einsetzen, genauso gegen Extremismus jeglicher Art. Dafür kämpfe ich, dafür bin ich eingetreten und ich glaube, dafür haben mich die Bürger auch gewählt."