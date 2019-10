Wahlsonntag in Halle: Gut 191.000 Hallenserinnen und Hallenser waren am Sonntag aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu bestimmen. Acht Kandidaten, darunter eine Frau, haben sich zur Wahl gestellt. Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen und die Auszählung beginnt. Die Zwischenergebnisse werden live im Stadthaus auf einer Großbildleinwand gezeigt. Zudem kann man sich im Internet über die Zwischenstände informieren. Zunächst werden die am Sonntag abgegebenen Stimmen gezählt. Anschließend folgt die Auszählung der Briefwahlstimmen.