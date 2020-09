Genehmigung umstritten Streit zwischen OB Wiegand und Polizei Halle über Liebich-Kundgebung

Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) hat die Polizeiinspektion Halle als Versammlungsbehörde scharf kritisiert. Der Grund: Die Behörde hat eine Kundgebung des bekannten Rechtsextremisten Sven Liebich in einer Freiluftausstellung zum Gedenken Opfer des Halle-Attentats genehmigt. Unter dem Titel "Unantastbar. Unsere Grundrechte" wird diese seit Montagabend auf dem Marktplatz der Saalestadt gezeigt.

Die Schau unter freiem Himmel umfasst großformatige Bücher mit Artikeln aus dem Grundgesetz, ergänzt mit Gedanken von Menschen zum Attentat in Halle, erklärte Wiegand am Dienstag bei der Eröffnung. Die Ausstellung sei der Auftakt einer Veranstaltungsreihe zum Gedenken an die Opfer des Anschlags vom 9. Oktober 2019 in Halle. Auf dem Marktplatz in Halle wird derzeit eine Ausstellung über das Grundgesetz gezeigt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wiegand kritisert: Verhöhnung der Opfer vom Halle-Anschlag

Nach Angaben von Wiegand war der Versammlungsort des Rechtsextremisten somit inmitten der Schau platziert. Dies sei mit der Stadt nicht abgesprochen gewesen. Die rechte Kundgebung am Montag stelle eine Verhöhnung der Opfer des Attentats vom 9. Oktober 2019 dar und sei inmitten der Demokratie-Ausstellung gleichsam eine Verhöhnung des Grundgesetzes, kritisierte Wiegand.

Polizei weist Kritik zurück

Bernd Wiegand, Oberbürgermeister der Stadt Halle, kritisiert die Polizei als Versammlungsbehörde für die Genehmigung einer rechten Kundgebung. Bildrechte: imago/VIADATA Die Polizeiinspektion Halle weist die massive Kritik zurück, die der Oberbürgermeister an ihr als Versammlungsbehörde übt. Ein Sprecher verwies darauf, dass nach dem Landesversammlungsrecht die Polizei entscheidet, wann eine Demonstration genehmigt wird. In Halle hat Sven Liebich über Jahre im Voraus Kundgebungen angemeldet. Im Verfassungsschutzbericht des Landes wird er als Rechtsextremist aufgeführt.



Als Reaktion auf die Stellungnahme der Polizei forderte Wiegand, dass das Land den Koalitionsvertrag umsetzen solle. Darin wurde vereinbart, dass die Versammlungsbehörde nicht mehr bei der Polizei, sondern direkt bei der Stadt angesiedelt wird. Außer in Halle und Magdeburg sei dies schon in allen Landkreisen umgesetzt, erklärt Wiegand.

Sven Liebich kürzlich verurteilt

Sven Liebich hat seine Kundgebungen bereits Jahre im voraus angemeldet. Bildrechte: IMAGO/Michael Trammer Die Aktionen von Sven Liebich sind erst kürzlich vor Gericht behandelt worden. Mitte September wurde er vom Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Verhandelt wurden in dem Prozess sieben verschiedene Anklagen mit insgesamt elf Tatvorwürfen. Sharepics und Postings auf seinem Blog, verbale Beleidigungen in einem Videostream und Aufklebermotive, die er verantwortet, waren Gegenstand des Prozesses. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgelegt. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.