Die Stadt Halle hat derzeit sogenannte Liquiditätskredite in Höhe von 320 Millionen Euro bei einem Haushalt von 720 Millionen Euro. Doch laut Kommunaverfassung des Landes dürfte Halle ohne Sondergenehmigung höchstens Liquiditätskredite in Höhe von 20 Prozent des Haushalts haben – in Halles Fall also höchstens 144 Millionen Euro. Das Land will Halles Haushalt für 2020 nur genehmigen, wenn die Stadt ein Konzept vorlegt, wie die Schulden abgebaut werden sollen.



Ende August schlug die Verwaltung dem Stadtrat vor, 200 Millionen Euro umzuschulden und über 30 Jahre hinweg abzustottern. Die Niedrigzinsphase soll genutzt werden, um die relativ hoch verzinsten kurzfristigen Liquiditätskredite abzulösen und durch langfristige zu ersetzen. Der Plan: Auf dem Finanzmarkt sollen gering verzinste Schuldschein-Darlehen angeboten werden. Mit gut acht Millionen Euro jährlich soll das Geld dann über 30 Jahre an die Investoren zurückgezahlt werden.



Halles Stadtrat hat den Vorschlag zurückgewiesen. Der Hauptvorwurf: Mit keinem Wort habe die Verwaltung erklärt, wo die acht Millionen pro Jahr herkommen sollen. Wenn freiwillige Leistungen zusammengestrichen würden, sei die Stadt tot. Inzwischen gibt es eine Arbeitsgruppe der Stadtratsfraktionen, die an einem Plan zur Schuldentilgung sitzt. Das Konzept soll bis Jahresende vorliegen.