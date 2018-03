Stadtverwaltung, Jugendamt, Sparkasse Öffentlicher Dienst streikt in Halle

Im Süden von Sachsen-Anhalt gehen am Donnerstag die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst weiter. Wie die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Eva Gerth, am Mittwoch mitteilte, richtet sich der Aufruf an Beschäftigte der Jugendämter in Halle. Nach ihren Worten sieht sich die Gewerkschaft angesichts ausgebliebener Angebote der Arbeitgeberseite zu diesem Schritt gezwungen. Zum Warnstreik aufgerufen sind auch Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung, von der Rentenversicherung und der Sparkasse. Kitas sind von dem Streik nicht betroffen.

Am Donnerstagvormittag ist auf dem Marktplatz in Halle eine Kundgebung geplant.

Streiks in Kitas in Köthen

Laut Gerth sind am Freitag darüber hinaus die Mitarbeiter der städtischen Kitas in Köthen zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind dort sechs städtische Kitas und vier Horte. Auf großflächige Streiks in Kitas werde aktuell noch verzichtet, sagte sie. Das werde sich ändern, wenn die Arbeitgeber weiter "kein verhandlungsfähiges Angebot" vorlegten. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ist für Mitte April geplant.

In Magdeburg wurde am Montag gestreikt. Bildrechte: MDR/Leon Kessling Die GEW fordert ein Lohnplus von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Auch sollen nach ihrem Willen die Entgelte für Auszubildende und Praktikanten erhöht werden. Das sei angesichts gestiegener Steuereinnahmen des Bundes gerechtfertigt. Von Arbeitgeberseite hieß es zuletzt, die Forderungen seien zu hoch und finanziell nicht zu stemmen.

Streik am Montag in Magdeburg

Die erste große Warnstreikaktion im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes hatte es am Montag in Magdeburg gegeben. Die Gewerkschaft Ver.di rief Mitarbeiter der Sparkassen und der Stadtverwaltungen Magdeburg, Haldensleben sowie Dessau-Roßlau zum Warnstreik auf. Rund 400 Beschäftigte versammelten sich zu einer Demonstration auf dem Alten Markt in Magdeburg.

Mehr zum Thema