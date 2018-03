Grippewelle Besuchs-Stopp in Krankenhaus in Halle

Nur in dringendsten Fällen dürften Angehörige weiterhin ins Krankenhaus kommen. "Wenn jemand in einer Phase ist, wo möglicherweise auch der Tod eintritt, dann würden wir selbstverständlich nicht die Besuchserlaubnis entziehen", so der Chefarzt. Dass keine Besucher kommen dürfen, ist eine Vorsichtsmaßnahme, die es nur selten gibt. Das Krankenhaus Martha-Maria ist mit seinen weit mehr als 500 Betten derzeit voll belegt, darunter seien auch viele Patienten mit Grippe.

Auch das Krankenhauspersonal muss Schutzkleidung tragen, wenn es zu Patienten geht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Patienten und Angehörige würden für den Besuchs-Stopp sehr großes Verständnis zeigen. Nicht ganz so leicht fällt ihnen dagegen etwas anderes, so Stationsleiterin Sabine Heinebrodt: "Viele Patienten oder auch Angehörige, die in Not sind, suchen Körperkontakt, möchten mal in den Arm genommen werden." Doch es dürfe nicht noch mehr Personal erkranken. "Da erklären wir, dass das im Moment nicht möglich ist, wir nehmen Abstand, auch bei der Begrüßung durch Handschlag", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT.



Wenn doch Besucher zu ihren Angehörigen gelassen würden, dann nur mit Schutzmasken, Schutzkleidung und Händedesinfektion. "Das ist alles verstärkt, was sowieso schon im Krankenhaus durchgeführt wird", so der Ärztliche Direktor Schütte. In Einzelfällen hätten zudem schon Operationen verschoben werden müssen – zum Schutz der Patienten und weil die Betten für Grippe-Kranke gebraucht würden. Bis Ostern, so die Einschätzung von Schütte, müsste diese Situation überstanden sein und damit auch die Besuchseinschränkung aufgehoben werden können.