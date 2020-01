Mit dem Jahreswechsel löst das neue Pflegeberufegesetz das bisher geltende Altenpflege- und das Krankenpflegegesetz ab. Damit werden die derzeit getrennten Ausbildungen Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zu einem Beruf: "Pflegefachfrau" bzw. "Pflegefachmann".

Cornelia Schulz leitet bei der AOK den Geschäftsbereich Pflege. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Ausbildungsberuf in der Pflege solle dadurch attraktiver werden, erklärt Cornelia Schulz, Leiterin des Geschäftsbereichs Pflege der AOK Sachsen-Anhalt, im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Der junge Mensch wird dadurch flexibler in seiner Ausrichtung. Er kann sich sowohl während als auch nach der Ausbildung entscheiden, in welche Richtung er sich vertiefen will", so Schulz.

Auswirkungen für Auszubildende

Damit verbunden ist allerdings auch ein größerer Umfang an Lernstoff. "Sie werden jetzt von Geburt bis zum Tod alle Krankheitsbilder lernen müssen", macht Michaela Erfurt, Ausbildungsbeauftragte am Paul-Riebeck-Stift Halle, deutlich. Für Altenpfleger kommen nun beispielsweise spezielle Themen aus der Kinderkrankenpflege hinzu, Kinderkrankpfleger müssen sich wiederum mit Erwachsenen-Richtwerten wie beim Blutdruck auseinandersetzen.

Oskar Krause macht aktuell eine Ausbildung zum Altenpfleger. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Einen Vorteil sieht Oskar Krause, Altenpflege-Lehrling am Paul-Riebeck-Stift Halle, in der europaweiten Anerkennung seines Berufsstandes. Momentan könnte er beispielsweise nicht als Altenpfleger in Dänemark anfangen. Mit der Ausbildung zum "Pflegefachmann" wird das ab sofort möglich sein. Die Ausbildung in der Krankenpflege war hingegen schon vorher europaweit anerkannt.



Und auch das Ausbildungsgehalt wird angeglichen. Bislang verdienten Auszubildende in der Krankenpflege mehr als in Altenpflege. Mit dem neuen Ausbildungsberuf beträgt das Gehalt nun einheitlich 1.100 Euro. Außerdem muss für die Ausbildung kein Schulgeld mehr gezahlt werden. Finanziert wird dies aus einem Topf, in den Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Land und Pflegeversicherung einzahlen. Für 2020 stehen dadurch etwa 20 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen die schulische und praktische Ausbildung gezahlt werden.

Auswirkungen für Patienten

Michaela Erfurt, Ausbildungsbeauftragte am Paul-Riebeck-Stift Halle, sieht in der Pflegeberufe-Reform allerdings keine Verbesserung des Pflege-Notstandes: "Wenn mir immer die Zeit im Nacken sitzt, bringt mir auch eine andere Ausbildung nichts." Die Pflegezeiten sind für jeden Patienten genau festgelegt und müssen dokumentiert werden. Zeit für private Gespräche bleibt kaum – das wird auch jetzt so bleiben.