Pierre Rößling aus Brachwitz Das erste Baby nach der Wiedervereinigung

Am Samstag ist der 3. Oktober. Dann feiert nicht nur das wiedervereinigte Deutschland den 30. Geburtstag – sondern auch Pierre Rößling. Der Brachwitzer war das erste Baby, das im wiedervereinigten Deutschland geboren wurde. Wie der Zufall es will, ist auch seine Mutter am 3. Oktober geboren, im Jahr 1970.

Rößling kam am 3. Oktober um 00.04 Uhr auf die Welt, in Halle Krollwitz. Eigentlich hätte er viel früher kommen sollen – er war eine gute Woche überfällig. Deswegen hat seine Mutter Britta Rößling sich damals auch vor allem dafür interessiert, dass die Geburt gut verläuft. Was politisch gerade passierte, habe sie gar nicht so sehr wahrgenommen, erzählt sie: "Für mich war das Wichtigste, dass wir beide das gut überstehen und mein Kind gesund ist – alles andere war mir an dem Tag ziemlich schnuppe."

In 30 Jahren ist viel passiert

Pierre Rößling soll ein aufgewecktes Kind gewesen sein. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT Dass Pierre Rößling als Kind der Wiedervereinigung etwas Besonderes sein würde, war aber damals schon klar. Vor allem Anfang Oktober erscheint er jedes Jahr wieder in den Medien. In einem alten Beitrag von MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE wird der damals 8-Jährige als "fröhliches, aufgewecktes und ein wenig vorlautes Kind" beschrieben. "Ich finde es toll, dass Deutschland und ich am selben Tag Geburtstag haben", sagt der kleine Pierre in die Kamera.



"Gott, was war ich damals jung", sagt der bald 30-jährige Pierre heute, als er die Bilder von damals sieht. In den letzten 30 Jahren ist in seinem Leben einiges passiert. Die Zeit, so nehmen er und seine Mutter es wahr, rast wie im Sauseschritt. Leicht sei es nicht immer gewesen. Viel zu früh ist zum Beispiel Thomas Rößling, Pierres Vater, gestorben. "Manchmal war es schon schwierig", sagt Britta Rößling. Teilweise habe es an Geld und Arbeit gefehlt.

Pierre Rößling war das erste Baby, das im wiedervereinigten Deutschland geboren wurde. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT

Pierre Rößling bleibt in Brachwitz

Auch heute wünschen Pierre und Britta Rößling sich vor allem Sicherheit. Pierre Rößling ist gelernter Anlagenmechaniker und arbeitet seit zwei Jahren als Zeitarbeiter bei BMW in Leipzig am Band. Sehr gerne hätte er eine feste Stelle, "um sich keine Gedanken mehr machen zu müssen", sagt er. Als Zeitarbeiter könne man schließlich immer der erste sein, der gehen muss. Auch seine Mutter kennt heute Existenzängste. In der DDR, sagt sie, sei das ihrer Meinung nach weniger ein Problem gewesen.

Britta Rößling wünscht sich auch heute mehr Sicherheit. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT Es war auch nicht alles schlecht. Jeder hatte seine Arbeit, du musstest dir keine Gedanken machen. Britta Rößling