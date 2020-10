Kreide-Zeichnungen für Solidarität Polizei behindert Gedenken in Halle und erntet Kritik

Im Zusammenhang mit dem Gedenken an den Anschlag in Halle gibt es Kritik an der Polizei. Auf Twitter berichten Augenzeugen von Kreide-Zeichnungen, die vereinzelt nicht mit Botschaften versehen werden durften. Die Polizei verspricht Aufklärung.