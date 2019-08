In Halle ist erneut ein Auto in Flammen aufgegangen. Ein Transporter war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtteil Silberhöhe in Brand geraten. Der Schaden beträgt 20.000 Euro. Insgesamt ist es das elfte Fahrzeug, das in den vergangen zwei Wochen ausgebrannt ist. Erst in der Nacht zu Samstag hatten im Stadtteil Halle-Dölau vor der Kleingarten-Anlage "Heideblick" mehrere Autos in Flammen gestanden.