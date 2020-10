Ulrike Thomann, 58 Jahre, extra aus Freiburg angereist

"Ich wollte diese Schweigeminute aktiv mit anderen Menschen miterleben. Es war eine Gewalttat vor einem Jahr. Und meistens fangen solche Taten früher an oder machen sich bemerkbar. Es gibt also so viele Situationen, in denen wir etwas machen können." Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé