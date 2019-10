Zuvor hatte der Vorsitzende der jüdischen GemeindeHalle, Max Privorozki, Kritik an der Polizei geäußert, die Einsatzkräfte seien erst zehn Minuten nach dem Notruf vor Ort gewesen und damit zu spät. Auch sei die Polizei den Bitten der Gemeinde nach Personenschutz vor der Synagoge in Halle nicht eingegangen. Stahlknecht erläuterte, dass die Synagoge in Halle unter die Schutzmaßnahme sechs fällt, was eine unregelmäßige Sicherung durch Streifenwagen bedeute. Das hänge damit zuzsammen, dass es in den vergangenen fünf Jahren keine Hinweise auf antisemitische Angriffe auf die Synagoge in Halle gegeben habe, so Stahlknecht.