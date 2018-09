In Halle ist ein riesiger Wärmespeicher in Betrieb gegangen.

In Halle ist ein riesiger Wärmespeicher in Betrieb gegangen.

In Halle ist ein riesiger Wärmespeicher in Betrieb gegangen. Bildrechte: dpa

In Halle ist am Mittwoch der weltgrößte Wärmespeicher seiner Art in Betrieb gegangen. Der 45 Meter hohe Bau im Stadtteil Dieselstraße soll nach Angaben der Stadtwerke die Energiewende in Halle vorantreiben. Das Unternehmen spricht von einem "Meilenstein" für die Erneuerung der halleschen Energieinfrastruktur. Rund zehn Millionen Euro hat die EVH Halle, eine Tochter der Stadtwerke, demzufolge investiert.