Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 9. Oktober vergangenen Jahres einen Anschlag auf die Synagoge in Halle geplant zu haben. Als der schwer bewaffnete Angreifer nicht in das jüdische Gotteshaus eindringen konnte, erschoss er wenig später vor der Synagoge eine Passantin und in einem Döner-Imbiss einen Gast. Der Mann hatte seine Taten mit einer Helmkamera gefilmt und seine Aufnahmen via Internet live gestreamt.