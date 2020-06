20. November 2017: In Halle werden gegen 23 Uhr zwei Polizisten wegen Pöbeleien und Flaschenwürfen in die Adam-Kuckoff-Straße gerufen. Vor dem Haus der rechtsextremen Gruppe "Identitäre Bewegung" werden die Beamten in Zivil von zwei Männern angegriffen, die den Identitären zugerechnet werden. Am Amtsgericht Halle hat am Donnerstag der Prozess gegen die beiden Angreifer begonnen.