Prozessbeginn in Magdeburg Jana L. und Kevin S. – Die Opfer des rechtsextremen Anschlags in Halle

Jana L. und Kevin S. starben beim rechtsextremen Anschlag in Halle im Oktober, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Mit dem Prozess, der am Dienstag in Magdeburg beginnt, rücken auch sie wieder in den Blickpunkt.