Es kommt Bewegung in die Diskussion um die Reisekostenbeihilfe für Nebenkläger im Prozess gegen den Attentäter von Halle. Am Freitag wurde dazu ein Antrag der Links-Fraktion im Landtag diskutiert. Der Antrag sieht vor, dass die Landesregierung einen Sonderfonds in Höhe von 20.000 Euro einrichtet. Er soll Nebenklägern ermöglichen, auch an den Tagen am Prozess teilzunehmen, an denen sie nicht als Zeugen geladen sind.