Zu Fuß auf dem Radweg Radfahrer attackiert Spaziergänger

Ein Fahrradfahrer hat in Halle zwei Spaziergänger geschlagen und getreten, weil sie zu Fuß auf dem Radweg unterwegs waren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte es am Sonntag zwischen dem 42-Jährigen und einer Gruppe Spaziergänger auf dem Radweg entlang des Saaleufers zunächst Streit gegeben. Dann schlug der Radfahrer einem 43-Jährigen aus dieser Gruppe gegen den Kopf. Der Angegriffene fiel zu Boden, worauf der Radfahrer den Polizeiangaben zufolge weiter gegen dessen Kopf und Oberkörper trat.