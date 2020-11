Mehr als 100 Kilogramm Drogen, gut 200.000 Euro Bargeld, Luxus-Autos, Waffen und ein Schnellboot – diese Funde haben Polizei und Zoll bei einer Drogen-Razzia am Sonnabend in Halle und Umgebung gemacht. Gegen sechs Männer im Alter von 35 bis 72 Jahren hat ein Richter anschließend Haftbefehle erlassen, wie die Behörden am Montag mitteilten. Die Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.