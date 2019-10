Doch längst dominieren die Skinheads nicht mehr die rechte Szene. Sie wurden abgelöst von verschiedensten Gruppen, die teils offen Gewalt propagieren, das martialische Kriegertum feiern oder antisemitische Verschwörungstheorien spinnen. Aus der Kameradschaftsszene rekrutierten sich in den 2000ern international agierende gewaltbereite Netzwerke, die nicht nur neonazistische Ideologie verbreiten, sondern auch ihre Mitglieder im Kampf ausbilden. Das aus Großbritannien stammende, aber international tätige Netzwerk "Blood and Honor" ist seit den 90er Jahren in Sachsen-Anhalt und Sachsen aktiv, organisiert Konzerte neofaschistischer Bands und sein militanter Arm, Combat 18, hält Schießübungen im Deutsch-Tschechischen Grenzgebiet ab.

Nicht mit Waffen, aber mit Worten agierten hingegen die Montagmahnwachen in Halle. Angemeldet und geleitet durch einen ehemaligen "Blood and Honor"-Aktivisten, besucht von Mitgliedern der zerfallenden Kameradschaftsszene entwickelten sich diese Veranstaltungen schnell zu Halles Version von PEGIDA. Während an den meisten Orten Deutschlands die Montagsmahnwachen 2015 stoppten, blieben sie in Halle ein wöchentlicher Treffpunkt für antisemitische, flüchtlingsfeindliche und antidemokratische Rednerinnen und Redner, die von offenem Antisemitismus nur die Nutzung von Codewörtern für Jüdinnen und Juden trennte. Wöchentlich wurde so in nationalsozialistischer Tradition Jüdinnen und Juden alle Schuld am Elend der Welt gegeben und wilde Verschwörungstheorien gesponnen.

Die Identitären in Halle

Neben den in Halle selbst gewachsenen Strukturen gesellte sich 2017 das neurechte Hausprojekt in der Adam-Kuchhoff-Straße. Hier hat auch AfD-Landtagsabgeordneter Hans-Thomas Tillschneider sein Abgeordnetenbüro. Dieses Haus sollte zum Zentrum der neuen Rechten in Halle werden und einen Raum für Veranstaltungen und zur Organisation der europaweit organisierten Identitären Bewegung werden. Hier sollten nationalistische Burschenschaftler, identitäre Aktivsten und rechte Politiker aufeinander treffen und ein Netzwerk bilden.

Das Haus ist in der Vergangenheit immer wieder mit Farbbeuteln beworfen worden. Bildrechte: MDR/Tanita Steckel Von hier aus versuchte die Identitäre Bewegung auch ideologisch auf den Campus der Universität und in die Stadt hinein zu wirken. Auch wenn sie für sich selbst beansprucht, eine friedliche Bewegung zu sein, machten die Identitären in Halle durch Bedrohung von Studierenden in der Mensa und dem Angriff auf Zivilpolizisten auf sich aufmerksam. Auch wenn sie nicht zuschlagen, geben sich die Identitären kriegerisch, wähnen sich im Abwehrkampf, in dem jedes Mittel recht ist.