In Halle hat unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ein Prozess gegen den Rechtsextremisten Sven Liebich begonnen. Dem Angeklagten werden Beleidigung, Verleumdung und Volksverhetzung in acht Fällen vorgeworfen. Dabei geht es unter anderem um Äußerungen – vor allem im internet – gegen die Grünen-Politikerin Renate Künast und Ex-SPD-Parteichef Martin Schulz. Außerdem soll Liebich politische Gegner als "Made", "Laus" und "Linksmade" bezeichnet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten zudem vor, seit 2016 gegen Migranten gehetzt zu haben. Drei Prozesstage sind vorgesehen.

Der Landes-Verfassungsschutz stuft Liebich seit Jahren als rechtsextrem ein. Er trete vornehmlich als Provokateur und Verschwörungstheoretiker bei Kundgebungen in Halle auf. Zum Prozessauftakt vor dem Halleschen Amtsgericht am Dienstag trug Liebich einen dunklen Mund-Nasen-Schutz mit der Aufschrift "Maulkorb". Außerdem hatte er in der Hemdtasche ein rotes Dreieck, also das Symbol, das politische Gefangene während der NS-Zeit im Konzentrationslager tragen mussten.