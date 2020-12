Der letzte und 26. Prozesstag beginnt zeitig. Bereits um 6:30 Uhr stehen die ersten Besucherinnen und Besucher vor dem Landgericht in Magdeburg an und warten. Leer war der Saal an keinem einzigen Tag. Doch zur Urteilsverkündung ist mit einem besonderen Andrang zu rechnen – auch von Medien. Wer zeitig kommt, muss Ausdauer haben. Denn vor 11.00 Uhr wird die Urteilsverkündung nicht beginnen. Eine extra lange Einlasszeit soll garantieren, dass es nicht wie zum Prozessstart zu einer Verzögerung kommt. Denn, so viel hatte die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens klar gemacht, zur Urteilsverkündung werde sie auf die Minute genau anfangen.

Um 11:09 Uhr ist es dann soweit. Die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens verkündet das Urteil. Dafür müssen alle Anwesenden wieder aufstehen. Der Attentäter von Halle wird wegen Mordes in zwei Fällen, versuchten Mordes in 67 Fällen, zwei davon in Tateinheit mit räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Volksverhetzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Liste ist so lang, dass es schwer fällt, sie vollständig, stehend und mit einer Hand mitzutippen. Darüber hinaus stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Während die Richterin das Urteil verliest und anschließend in die ausführliche Begründung übergeht, ist es still im Saal.