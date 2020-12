Augenmerk auf die moralische Verantwortung der Familie

"Ich möchten den Augenmerk darauf legen, dass die Familie im strafrechtliche Sinne nicht verantwortlich ist, aber sie trägt eine große moralische Verantwortung dafür, dass ihr Sohn ein Massenmörder wurde", sagt Lewin. Zu lange habe die Familie den Angeklagten gewähren lassen. Es sei nicht nachvollziehbar, dass weder die Mutter noch der Vater über Jahre nicht bemerkt haben, dass ihr Sohn in ihren eigenen vier Wänden Waffen baute. Immer wieder schaut und spricht die Anwältin während ihres Plädoyers den Angeklagten direkt an. "Wachen Sie auf, Herr Angeklagter, und sehen sie den Tatsachen ins Gesicht. Niemand aus der von ihnen bezeichneten 'weißen Rasse' möchte von Ihnen beschützt werden. Der Krieg und die Feinde existieren nur in ihrem Kopf."

Anwältin Assia Lewin spricht den Attentäter direkt an

Trotz seiner Tat gedeihe jüdisches Leben. Jeden Tag solle seine Tat ihn daran erinnern, dass er nicht nur zwei Leben ausgelöscht habe, sondern mit seinen eigenen Händen sein eigenes Leben und das seiner engsten Angehörigen zerstört habe. "Sie jedoch werden den strikten Regeln der Justizvollzugsanstalt Folge leisten müssen. Sie werden damit leben müssen, dass ihr Neffe sich für sie schämen wird und dafür, mit ihnen verwandt zu sein." Seine Tat sei weder mutig noch heroisch gewesen, sondern feige und verachtenswert. "Niemand wird sich je an sie erinnern. Erinnern werden sich die Menschen an ein rechtsstaatliches Verfahren in Deutschland. Dies ist der zweite Grund, warum die Weltöffentlichkeit auf diesen Prozess schaut – und dafür danke ich diesem Gericht."

Appell von Assia Lewin

Es ist wie viele der bereits gehaltenen Plädoyers ein sehr bewegendes Plädoyer. Doch diesem ist als Zuschauende die persönliche Betroffenheit, die Ergriffenheit, die in der Stimme der Anwältin mitschwingt und den Pausen, die sie immer wieder einlegt (nicht nur zur Betonung), anzumerken. Auch sie ist gläubige Jüdin und verbrachte Jom Kippur am 9. Oktober 2019 in einer Berliner Synagoge.

Sie appelliert: "Wenn Ihnen Rassismus und Antisemitismus begegnet, fühlen Sie sich angesprochen, fühlen Sie sich zuständig. Sonst könnten Sie möglicherweise spazieren gehen und über Ihren Namen als Stein stolpern." Das Plädoyer schließt sie mit den Worten der Zeugin Mollie Scharmann: Es endet hier und heute.

"Wir alle müssen Haltung zeigen"