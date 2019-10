Barsch, Aal, Wels und Co. Fisch aus der Saale ist wieder genießbar

Es brutzelt in der Pfanne von André Grenzdörffer. Der Chefkoch eines Restaurants in Halle bereitet gerade frisches Welsfilet zu – von einem mehr als zwei Meter langen Fisch, gefangen in der Saale. Der Koch ist zufrieden mit der Qualität des Fisches: "Der Wels, den wir hier haben, hat sich offenbar gut ernährt", erzählt Grenzdörffer. Der Fisch habe gute Lebensbedingungen in der Saale gehabt, vermutet der Koch.