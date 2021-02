Eigentlich weckt die Anwohner in der südlichen Innenstadt von Halle jeden Montag gegen 6 Uhr die Müllabfuhr. Was bisher für einige ein Ärgernis war, wird nun schmerzlich vermisst – denn die Mülltonnen quellen hier und in vielen weiteren Stadtteilen über. Manche Anwohner stopfen, obwohl die Tonnen lange voll sind, den nächsten Sack hinein, andere lagern ihren Rest-, Plaste- und Papiermüll auf dem Balkon.

Die Müllabfuhr kommt zurzeit nicht einmal zur Hälfte der halleschen Haushalte. Bildrechte: MDR/Stephan Weidling "Ich bin gestern Abend zum Papiermüll gelaufen und musste alles wieder zurück tragen", sagte eine 85-jährige Rentnerin, die im Süden von Halle wohnt, MDR-SACHSEN-ANHALT. "Das sind immer so zehn Kilogramm." Ihr Mann erzählt aufgebracht: "Die schwarzen Tonnen wurden schon 14 Tage nicht geleert!". Ein Nachbar habe ihm deshalb geraten, er solle den Müll in den Keller stellen.

Nur 40 Prozent des Mülls abgeholt

Einige Straßen weiter wird mittlerweile der Müll abtransportiert. Müllfahrer Christoph Flöhr muss mit seinen Kollegen die schweren Tonnen regelrecht zum Müllauto tragen, über die Fahrspuren hinüber. Die Männer schaffen aber nur 40 Prozent ihrer sonstigen Tour. 60 Prozent Müll sei dadurch bei ihnen und den Kollegen "liegengeblieben".

Das heißt in Tonnen: 11.000 Tonnen wurden vergangene Woche in Halle abgeholt, aber rund 26.000 Tonnen müssten es eigentlich sein. Teilweise gab es laut den Stadtwerken Halle rund 300 Beschwerde-Anrufe am Tag.

Bei Facebook liest man nur, dass wir zu faul sind zum Arbeiten. Christoph Flöhr Arbeitet bei der Müllabfuhr

Christoph Flöhrs Job ist durch den Schnee momentan noch anstrengender als sonst. Bildrechte: MDR/Stephan Weidling "Wir sind seit letzte Woche Montag jeden Tag im Einsatz", so Müllfahrer Christoph Flöhr. "Am Samstag waren wir auch noch draußen und dann jetzt Montag gleich wieder", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Es gäbe viele ältere Leute, die am Fenster gucken würden und fragten: "Warum nehmen Sie meine Tonne nicht mit?". "Und da liegt dann ein meterhoher Schneeberg vor den Kübeln. Wie sollen wir die da rauskriegen!?", fragt Flöhr. Es gäbe auch Zuspruch, doch dann werde man wieder angepöbelt – "Bei Facebook liest man nur, dass wir zu faul sind zum Arbeiten", so Müllfahrer Flöhr.

Tonnen sollen an die Straße gestellt werden

Von normaler Müllentsorgung sei man laut Henrik Filz, Bereichsleiter für Entsorgung der Stadt Halle, immer noch entfernt. "Wir schaffen die normale Tagestour nicht. Die Strategie ist: Der normale Entsorgungstag wird angefahren. Das heißt, wenn am Mittwoch in meinem Gebiet entsorgt wird, werden wir den Mittwoch auch wieder anfahren." Es ist eine schweißtreibende Arbeit für die Müllabfuhr-Mitarbeiter. Bildrechte: MDR/Stephan Weidling

Nach wie vor sei es aber schwierig, in die Straßen hineinzukommen. Die Bitte: Zumindest die Abstellplätze der Container sollten vom Schnee freigeräumt werden, damit die Müllabfuhr auch an die Tonnen herankomme. Oder die Tonnen direkt an den Straßenrand gestellt werden, so dass sie schneller geleert werden könnten.

Die Müllfahzeuge sind in Halle momentan im Doppelpack unterwegs. Bildrechte: MDR/Stephan Weidling "Wir versuchen, drei Fahrzeuge mehr zu besetzen und die nächste Woche mit rauszuschicken", sagte Bereichsleiter Filz MDR SACHSEN-ANHALT. Eine Woche wird es laut Müllfahrer Christoph Flöhr aber mindestens noch dauern, bis alles abgeholt ist, was seit den Schneefällen vom vorletzten Wochenende liegengeblieben war.



Die Hallenser können ihren Müll deshalb als Ausnahme auch in reißfesten Säcken neben die Tonnen stellen oder bis Freitag, dem 19. Februar, an den Wertstoffmärkten Äußere Hordorfer Straße oder Äußere Radeweller Straße abgeben.