Not macht erfinderisch, heißt es immer. Ich finde, Not macht auch kreativ, zumindest wenn ich mich auf dem Markt in Halle umsehe. Ab Donnerstag gilt in Sachsen-Anhalt beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Maskenpflicht. Auf dem Markt in Halle gilt sie schon länger. Hier habe ich mir am Mittwoch angeschaut, welche schönen Exemplare die Menschen tragen.