Die Mitarbeiter reagierten schockiert – besonders, da die Schusslöcher auf Kopfhöhe eines am Schreibtisch sitzenden Menschen zu finden sind, sagten sie einem MDR-Reporter. Die Attacke sei zwischen 16:30 Uhr am Dienstag und 9:00 Uhr am Mittwoch passiert.

Karamba Diaby ist SPD-Bundestagsabgeordneter für Halle, Kabelsketal, Landsberg und Petersberg. Er hat zwei Büros in Halle, einmal ein Wahlkreisbüro in der Großen Märkerstraße und das Bürgerbüro in der Kleinen Ulrichstraße. Er ist Mitglied im Fraktionsvorstand der SPD und Integrationsbeauftragter der Partei.



Diaby wurde 1961 im Senegal geboren. Mitte der 1980er Jahre kam er mit einem Stipendium in die DDR, wo er an der Universität Halle Chemie studierte und anschließend auch promovierte. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitete Diaby in verschiedenen sozialen Projekten mit den Schwerpunkten Bildung und Integration. Von 2011 bis 2013 war er Referent bei der Integrationsbeauftragten des Landes Sachsen-Anhalt. Diaby saß von 2009 bis 2015 im Stadtrat von Halle. Diaby wurde 2013 und 2017 in den Deutschen Bundestag gewählt.