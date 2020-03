Zudem seien alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Auch die Räume der Theater, der Oper und der Orchester GmbH Halle würden geschlossen.



In der Stadt Halle gibt es laut Wiegand aktuell sieben Infektionsfälle, die sich alle in Quarantäne befinden. "Da die Ermittlung der Kontaktwege nicht mehr sicher und vollumfänglich gewährleistet werden kann, sieht der Stab folgende Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes für verhältnismäßig an", sagte das Stadtoberhaupt.

Semesterstart an Hochschulen verschoben

Der Lehrbetrieb der Universität, der teils auch in den Semesterferien stattfindet, werde ebenfalls von Freitag an eingestellt, so Wiegand. In ganz Sachsen-Anhalt wird zudem der Semesterbeginn in Unis und Hochschulen auf den 20. April verschoben. Das gab Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) nach einer Telefonkonferenz mit den Rektoren der Universitäten und Hochschulen des Landes bekannt.

Grundschulschließung auch in Magdeburg