Schulstart in Halle Zwischen Vorfreude und Sorge – wie Eltern und Kinder das neue Schuljahr erleben

"Dass Schulen wieder normal öffnen, finde ich nicht gut"

Deutlich kritischer als Elisa sieht Ulrike die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr. Ihr Sohn Lukas kommt in die 8. Klasse des Georg-Cantor-Gymnasiums in der Torstraße in Halle. Ulrike erzählt, dass sie es grundsätzlich und für die Kinder natürlich gut findet, dass die Kinder wieder zur Schule gehen. "Dass die Schulen aber wieder so normal öffnen, finde ich überhaupt nicht gut. Das ist ein Dilemma." Das sei alles wenig durchdacht. "Wir haben ein Kind mit chronischer Erkrankung und ich fürchte mich davor, dass ein Kind Corona mit nach Hause bringt." Ulrike (li.) und Lukas, der die 8. Klasse des Georg-Cantor-Gymnasiums in Halle besucht Bildrechte: MDR/Martin Paul

Auch eher mit Sorge sieht Julia den Schulanfang. "Vor allem, wie mit einer möglichen Schulschließung umgegangen wird und wie es mit den Fallzahlen weitergeht", erzählt sie. Ihre Tochter Margarete wird in die 2. Klasse in der Neumarkt-Grundschule gehen und freut sich am meisten darauf, den Lehrer und die Freunde wieder zu sehen. Julia (li.) mit Tochter Margarete. Sie besucht die 2. Klasse der Neumarkt-Grundschule. Bildrechte: MDR/Martin Paul

"Bei meinem Kind überwiegt die Freude"

Auf das neue Schuljahr gut vorbereitet fühlt sich Antonia. Vor allem, weil nun klar sei, welche Regeln jetzt gelten. Auch ihr Kind wird in diesem Jahr in der Neumarkt-Grundschule zur Schule gehen. Am Sonnabend ist die Schuleinführung. "Bei meinem Kind überwiegt die Freude, überhaupt keine Frage. Ich als Elternteil habe natürlich die Angst, dass die Infektionszahlen wieder hoch gehen und wir wieder am Ende Schule auf Distanz machen müssen. Aber dann ist das so, dann werden wir das hinnehmen und probieren", berichtet sie. An der Neumarkt-Grundschule in Halle begrüßen bemalte Zuckertüten die neuen Schulanfänger. Bildrechte: MDR/Martin Paul

"Die Kinder arrangieren sich eigentlich ganz gut"